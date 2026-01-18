Promozione B Il Camposanto regge Solierese fermata sul pari
Nella partita tra Solierese e Il Camposanto, il risultato si è concluso con uno pareggio 0-0. La squadra di Solierese, con una formazione composta da Tosi, Giannelli, Bartolomeo e altri, ha affrontato senza subire reti, confermando una buona solidità difensiva. La partita si è svolta senza sblocchi nel punteggio, evidenziando un equilibrio tra le due formazioni.
solierese 0 camposanto 0 SOLIERESE: Tosi, Giannelli (24’st Vaccari), Bartolomeo, Mecorrapaj, Vignocchi (1’st Pagano), Mandreoli, Bozzani, Boschetti, D’Ambrosio (20’st Caselli), Feninno, Tagliavini. A disp. Prejmerean, Guandalini, Schirmo. All. Greco. V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (43’st Borellini Gualdi), Mensah (11’st Pjolla), Deliu, Malavasi, A. Grazia, Natali, Gripshi (41’st Ndrejaj), Stabellini (27’st Denteh), Acanfora (27’st Ofosu). A disp. G. Grazia, Rampazzi, Bortolazzi. All. Luppi Arbitro: Barigazzi di Reggio Note: al 31’ Chiossi para un rigore a D’Ambrosio, espulso Pagano, ammoniti Chiossi, Malavasi, A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
