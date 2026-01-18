Promozione B Il Camposanto regge Solierese fermata sul pari

Nella partita tra Solierese e Il Camposanto, il risultato si è concluso con uno pareggio 0-0. La squadra di Solierese, con una formazione composta da Tosi, Giannelli, Bartolomeo e altri, ha affrontato senza subire reti, confermando una buona solidità difensiva. La partita si è svolta senza sblocchi nel punteggio, evidenziando un equilibrio tra le due formazioni.

