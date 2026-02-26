Il Governo spagnolo e non solo contro la solitudine degli anziani

In un’Europa sempre più invecchiata, le istituzioni cercano soluzioni per affrontare il problema della solitudine tra gli anziani. Le iniziative puntano a creare reti di supporto e a promuovere attività sociali per mantenere vivo il senso di comunità. La questione viene al centro del dibattito pubblico, spingendo a riflettere sulle modalità di assistenza e integrazione per le persone più avanti con gli anni.

TESTO del 26 febbraio, 2026, da“Ventisette” lettera settimanale del Post, che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11.Viene dedicato un piccolo “pezzo” all ’importante “tema della solitudine” che colpisce gli anziani Il governo spagnolo ha approvato un piano per ridurre la “solitudine involontaria”, cioè quella condizione in cui finiscono le persone che perdono la propria famiglia o se ne allontanano e non hanno altri legami significativi. Il piano contiene diverse indicazioni, non obbligatorie, per le pubbliche amministrazioni: per esempio suggerisce di introdurre servizi di trasporto gratuito e di accompagnamento per le persone sole, ma anche di tenere conto della necessità di avere spazi pubblici e di socializzazione nei piani urbanistici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contro la solitudine degli anziani, Albosaggia e Caiolo puntano sull'intelligenza artificiale e sui robotIn territori ampi e frammentati, dove le distanze pesano soprattutto d’inverno e l’invecchiamento della popolazione è una realtà strutturale,...

La solitudine degli anziani spiega il successo globale dei robot socialiIn Giappone quasi una persona su tre ha più di 65 anni, nell’Unione europea più di una su cinque.

