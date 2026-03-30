Una nuova ondata di maltempo interessa l'Abruzzo, con venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla che riguarda anche Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Molise. Le condizioni meteo sono attese a partire dalle prime ore di martedì 31 marzo.

Una nuova ondata di maltempo è prevista anche in Abruzzo nelle prossime ore. L’avviso emesso dalla protezione civile prevede infatti dalle prime ore di martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 31 marzo, allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Torna il maltempo con venti forti e nevicate in Abruzzo, emessa allerta gialla

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