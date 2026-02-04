Un' altra giornata di maltempo con temporali e forti venti l' allerta gialla non molla Reggio Calabria

Un’altra giornata di pioggia e vento forte a Reggio Calabria. La città si sveglia sotto un cielo grigio, con temporali che non si fermano e raffiche che scuotono le strade. Nonostante le allerte gialle, il maltempo continua a imperversare, portando disagi e allarmando i residenti. La situazione si trascina anche nella giornata di domani, con condizioni simili che mettono in allerta tutta la provincia tirrenica.

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia persisterà nella giornata di domani, giovedì 5 febbraio, anche a Reggio Calabria e nella provincia tirrenica.La Protezione civile regionale ha emesso, per il secondo giorno consecutivo, un nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Reggio Calabria è stata diramata l’allerta gialla a causa delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni.

Questa domenica a Reggio Calabria si sveglia sotto una pioggia battente e venti che soffiano forte.

Maltempo Reggio Calabria, temporale di violenza estiva scatena violentissima grandinata in città: tutto bianco per la grandine. Clamoroso crollo termico di 9°C in pochi minuti, danni in città | FOTO e VIDEO facebook

