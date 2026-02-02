Rita Pisano, nata a Cosenza nel 1926, è stata una delle figure più incisive della politica italiana del Novecento. Ribelle e determinata, ha sfidato le gerarchie del suo partito, lasciando un segno indelebile nella storia politica del Paese.

Rita Pisano, nata a Cosenza nel 1926, è stata una delle figure più incisive della politica italiana del Novecento, un’icona di ribellione e autonomia che ha sfidato le gerarchie del suo stesso partito con coraggio e determinazione. La sua storia non si limita a una carica istituzionale, ma si configura come un percorso politico e sociale di grande impatto, soprattutto per la Calabria e per le donne che hanno osato agire al di fuori degli schemi. Sindaca di Pedace per quattro mandati consecutivi tra il 1964 e il 1984, ha rappresentato un modello raro di leadership femminile in un’epoca in cui le donne in posizioni di potere erano un’eccezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rita Pisano, voce ribelle del Pci che sfidò il potere e lasciò un segno indelebile nella storia politica italiana

Approfondimenti su Rita Pisano

In Italia, il modo di fare politica sta cambiando.

È morto a 89 anni l’ultimo testimone diretto della strage di Portella della Ginestra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CENTENARIO | Ricordando Rita Pisano: partigiana, sindaco e madre, esempio di coraggio e dedizione per la Calabria. - facebook.com facebook

In memoria di Rita Pisano: sindaco comunista che emancipò Pedace x.com