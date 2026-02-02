Rita Pisano voce ribelle del Pci che sfidò il potere e lasciò un segno indelebile nella storia politica italiana
Rita Pisano, nata a Cosenza nel 1926, è stata una delle figure più incisive della politica italiana del Novecento. Ribelle e determinata, ha sfidato le gerarchie del suo partito, lasciando un segno indelebile nella storia politica del Paese.
Rita Pisano, nata a Cosenza nel 1926, è stata una delle figure più incisive della politica italiana del Novecento, un’icona di ribellione e autonomia che ha sfidato le gerarchie del suo stesso partito con coraggio e determinazione. La sua storia non si limita a una carica istituzionale, ma si configura come un percorso politico e sociale di grande impatto, soprattutto per la Calabria e per le donne che hanno osato agire al di fuori degli schemi. Sindaca di Pedace per quattro mandati consecutivi tra il 1964 e il 1984, ha rappresentato un modello raro di leadership femminile in un’epoca in cui le donne in posizioni di potere erano un’eccezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Rita Pisano
