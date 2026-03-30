Tony Khan sta realizzando il sogno di Cody Rhodes, che ha spiegato di aver lasciato la AEW perché il progetto si stava allontanando dalle idee iniziali. Rhodes ha affermato che la direzione presa dalla compagnia non rispecchiava più le sue aspettative, portandolo a decidere di andarsene. La sua scelta ha attirato l’attenzione nel mondo del wrestling professionistico.

“Ce ne siamo andati dalla AEW perché il progetto si stava allontanando dalle idee originarie. Non è più quello che speravamo”. Così Brandi Rhodes, in una intervista, aveva motivato il suo addio e quello del marito Cody Rhodes alla compagnia che avevano contribuito a fondare. Era solo uno dei motivi, ma tanto bastò per scatenare le critiche nei confronti di Tony Khan, Kenny Omega e degli Young Bucks. In particolare perché quelle parole arrivarono subito dopo il trambusto che portò all’addio di CM Punk, le liti, la crisi. In pratica ebbe gioco facile ad entrare a piedi uniti su una azienda che attraversava la tempesta. Ma qual era questo progetto originario? Cody non aveva mai nascosto la volontà di ripristinare un vecchio progetto del padre Dusty. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tony Khan sta esaudendo il sogno di Cody Rhodes

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