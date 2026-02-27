WWE | È arrivato il momento di vedere un Cody Rhodes heel a WrestleMania?

Da quando è tornato in WWE a WrestleMania 38, Cody Rhodes ha conquistato un ruolo di primo piano nel roster, diventando uno dei personaggi più sostenuti dal pubblico. La sua presenza sul ring e le sue storie hanno attirato l’attenzione degli appassionati, portando a diverse speculazioni su come potrebbe evolversi il suo personaggio nelle prossime settimane. Ora si discute sui possibili sviluppi della sua carriera e sui suoi ruoli futuri.

Tra reazioni miste, piani cambiati e un pubblico sempre meno compatto, il futuro di Cody Rhodes potrebbe passare da una svolta clamorosa proprio sul palco più grande di tutti. Da quando è tornato in WWE a WrestleMania 38 nel 2022, Cody Rhodes è diventato uno dei babyface più forti e protetti dell’era moderna. “The American Nightmare” ha fatto ciò che nella sua prima run (terminata nel 2016) non era mai riuscito a fare: conquistare il main event, diventare volto della compagnia, trasformarsi nel simbolo della nuova WWE post-ritorno. Ha chiuso tre WrestleMania consecutive:– due contro Roman Reigns (2023 e 2024),– una contro John Cena nel 2025, quando ha perso l’Undisputed WWE Championship a Las Vegas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

