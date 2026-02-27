Cody Rhodes guida il corso del wrestling

Cody Rhodes è tornato in WWE e ha assunto un ruolo di leadership all’interno del roster. Da quando è rientrato, si è fatto notare come figura di riferimento per i wrestler e come esempio di comportamento professionale. La sua presenza in federazione è diventata centrale per le dinamiche interne e le scelte di collaborazione tra i lottatori.

Fin dal ritorno in WWE, cody rhodes si è distinto tra i leader della compagnia, affermandosi come punto di riferimento per il roster e come modello operativo capace di stimolare crescita e responsabilità. In un contesto segnato dal ritiro di una figura storica, l’attenzione è spostata dall’enunciazione di principi all’esempio tangibile, con l’obiettivo di guidare la transizione verso nuove dinamiche interne. Durante l’intervista al podcast Good Karma Wrestling, rhodes ha chiarito che la leadership si fonda sull’esempio: «dire le cose è diverso dal dimostrarle». In questa cornice, ha descritto la gestione del gruppo come una responsabilità quotidiana, volta a mettere alla prova il roster lungo una Road to WrestleMania resa più aggressiva rispetto al passato e orientata a offrire una prospettiva condivisa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Cody Rhodes guida il corso del wrestling Leggi anche: CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton: il grande wrestling a Torino in primavera Leggi anche: WWE: Drew McIntyre è il nuovo campione del mondo, Cody Rhodes sconfitto a Berlino! Liv Morgan Returns & Destroys John Cena's Championship Dreams! Discussioni sull' argomento Cody Rhodes: Il prossimo contratto sarà l’ultimo, finirò in WWE.; Randy Orton verso il lato oscuro | Aleister Black sarà la sua guida. Il vuoto dopo John Cena, tutta la leadership di Cody RhodesCody Rhodes ammette che, dopo l'addio di John Cena, lo spogliatoio ha perso un po' di leadership: chi si farà avanti? spaziowrestling.it Cody Rhodes ha chiarito in modo inequivocabile il suo futuro in WWECody Rhodes sembra essere in grado di competere a un livello elevato ancora per molto tempo. 'The American Nightmare' ha dimostrato in più occasioni di essere ancora in ottima forma e la WWE lo ha ... worldwrestling.it In una recente intervista, CODY RHODES ha giurato lealtà eterna alla WWE. L'American Nightmare ha infatti detto che non sa quando arriverà il momento del suo ritiro, aggiungendo però che il prossimo contratto che firmerà sarà l'ultimo della sua carriera, dic - facebook.com facebook