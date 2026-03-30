Tonnellate di pesce non tracciato destinato alle mense scolastiche | chiuse le indagini

Le indagini preliminari condotte dalla Capitaneria di porto di Viareggio si sono concluse riguardo a una cooperativa locale nel settore pesca. Le autorità hanno accertato che grosse quantità di pesce non tracciato sono state destinate alle mense scolastiche. Sono stati identificati i soggetti coinvolti nell'ipotesi di frode nelle forniture pubbliche.

Viareggio, 30 marzo 2026 – Concluse le indagini preliminari, condotte dalla Capitaneria di porto di Viareggio (Lucca), nei confronti dei responsabili di una cooperativa locale del settore pesca per l'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture. Controlli della guardia costiera, sequestrati 8 quintali di pesce. Chiuso un ristorante Le indagini.. L'attività investigativa svolta dalla guardia costiera è iniziata nel 2024 e ha riguardato un progetto sottoscritto tra la Regione Toscana e alcuni Comuni aderenti, per la fornitura di prodotti ittici locali destinati alle mense scolastiche attraverso le società appaltatrici del servizio di refezione scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tonnellate di pesce non tracciato destinato alle mense scolastiche: chiuse le indagini Articoli correlati Leggi anche: Pappa Fish: oltre 34mila euro al Comune per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche Fabriano, il pesce fresco nelle mense scolastiche: c'è il contributo regionaleFabriano (Ancona), 9 gennaio 2026 - Il Comune di Fabriano è tra i beneficiari del contributo regionale pari a 20mila euro per la realizzazione di un... Tutti gli aggiornamenti su Tonnellate di pesce non tracciato... Temi più discussi: Forlì, sequestrate oltre 3 tonnellate di pesce non sicuro; Guardia Costiera, sequestrate 3 tonnellate di pesce non tracciabile; Operazione della Guardia Costiera, sequestrate 26 tonnellate di prodotti ittici: sanzioni per 40 mila euro; Maxi sequestro di pesce irregolare nel Vicentino: 25 tonnellate in un deposito all’ingrosso. Guardia Costiera, sequestrate 3 tonnellate di pesce non tracciabileNella mattinata odierna i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ravenna hanno concluso una operazione di controllo specialistico nel territorio di Forlì finalizzata a verificare ... ravenna24ore.it Maxi sequestro di pesce: 26 tonnellate senza tracciabilità tra Veneto e LombardiaOperazione della Guardia Costiera dal 9 al 20 marzo: 89 ispezioni, 13 sanzioni per 40mila euro e casi di menu ingannevoli in locali di montagna ... cosenzachannel.it Vasto - Raccolta alimentare, grande la solidarietà: donate quasi 5 tonnellate di beni - facebook.com facebook Napoli: sequestrate oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili dirette in Nigeria x.com