Pappa Fish | oltre 34mila euro al Comune per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche

12 gen 2026

Il Comune di Ancona ha ottenuto circa 34.300 euro dalla Regione Marche per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche. Questa iniziativa mira a favorire un’alimentazione equilibrata tra i giovani, sostenendo la filiera ittica locale e sensibilizzando le famiglie sull’importanza di scelte alimentari sane e sostenibili. La misura si inserisce in un progetto regionale volto a valorizzare i prodotti del mare nelle scuole del territorio.

ANCONA- 34.300 euro al Comune di Ancona per sostenere il consumo di pesce nelle mense scolastiche. L’Amministrazione dorica ha partecipato al bando della Regione Marche che si rivolgeva ai Comuni e alle associazioni che gestiscono le mense scolastiche del territorio marchigiano aggiudicandosi la. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

