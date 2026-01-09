Fabriano il pesce fresco nelle mense scolastiche | c' è il contributo regionale

Il Comune di Fabriano riceve un contributo regionale di 20.000 euro per il progetto ‘Campagna educativo-alimentare PappaFish’. L’iniziativa mira a promuovere l’introduzione del pesce fresco e di qualità nelle mense scolastiche, favorendo un’alimentazione equilibrata tra gli studenti. Questa misura rientra in un programma volto a sensibilizzare le famiglie e le scuole sull’importanza di una dieta sana e varia.

Fabriano (Ancona), 9 gennaio 2026 - Il Comune di Fabriano è tra i beneficiari del contributo regionale pari a 20mila euro per la realizzazione di un progetto nell’ambito del bando ‘Campagna educativo-alimentare PappaFish’, dedicato alla promozione di una sana e corretta alimentazione nelle mense scolastiche. L’iniziativa presentata dal Comune di Fabriano mira a ‘introdurre e consolidare l’utilizzo di pesce fresco locale nei menù scolastici, sostituendo progressivamente il prodotto surgelato e valorizzando la filiera ittica marchigiana’. “Il progetto – spiegano dal Comune - si articola in due fasi: una prima fase sperimentale, che prevede la somministrazione di piatti a base di pesce, in particolare pesce azzurro, nelle mense scolastiche, con l’obiettivo di accrescere il gradimento dei bambini verso un alimento non sempre facilmente accettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

