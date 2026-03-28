Sandro Tonali continua a giocare con la maglia dell’Italia, attirando l’interesse di un importante club europeo che si prepara a fare un’offerta per portarlo via dal Newcastle. La Juventus, invece, sembra aver abbandonato l’idea di riacquisire il calciatore in vista della prossima stagione, mentre il suo futuro in Italia si fa sempre più complicato.

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© Calcionews24.com - Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime

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