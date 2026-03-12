Il Newcastle ha presentato un'offerta di 90 milioni di euro alla Juventus per Sandro Tonali, centrocampista italiano. La trattativa tra i club è in corso e il giocatore è al centro delle discussioni di mercato. La Juventus è stata contattata dal Newcastle e sta valutando l'offerta, mentre altri club della Premier League monitorano la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Newcastle upon Tyne, Inghilterra – In un incontro di Premier League che ha catturato l’attenzione di molti, Sandro Tonali ha messo in mostra le sue abilità con la maglia del Newcastle United. Durante la partita contro l’Everton, svoltasi il 28 febbraio 2026, Tonali ha dimostrato il suo valore non solo sul campo, ma anche come figura chiave per il futuro della squadra. La sua prestazione ha messo in evidenza perché il club lo considera fondamentale per le loro ambizioni. A seguito delle recenti speculazioni di mercato, il Newcastle ha fissato un prezzo di €90 milioni per il talento italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - I top club di Premier League cercano Tonali: il Newcastle chiede 90 milioni a Juventus.

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato, Moretto sul futuro di Tonali: “Il Newcastle chiede tra i 90 e i 100 milioni di euro”

Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estateThiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in...

Altri aggiornamenti su Premier League

Temi più discussi: Futuro in Inghilterra per Xabi Alonso: un top club di Premier League è in pole per l'ex Real Madrid; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: FUTURO IN INGHILTERRA PER XABI ALONSO: UN TOP CLUB DI PREMIER LEAGUE È IN POLE PER L'EX REAL MADRID; Classifica spettatori: Roma nella top 10 mondiale, al primo posto c'è un club tedesco; Inter, Bastoni in uscita? Su di lui almeno tre top club, la situazione.

Osimhen nel mirino della Premier. Il Galatasaray fissa un prezzo stellareVictor Osimhen continua a far sognare i top club europei. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Ekrem Konur, due giganti della Premier League come Arsenal e Manchester United seguono c ... msn.com

Premier League, i 10 acquisti più costosi di sempreCon Alisson, l’acquisto che ha cambiato il Liverpool, portandolo a dominare in Europa e in Premier League. Quando arrivò alla corte di Jurgen Klopp, nel gennaio 2018, in molti contestarono l’elevata ... minutidirecupero.it

Sei partite zero vittorie, una doccia gelida sull'illusoria supremazia del calcio inglese: l'andata degli ottavi di Champions League, che ha visto la partecipazione record di sei club della Premier League, si è rivelata una fragorosa debacle per il calcio d'Oltremani - facebook.com facebook

Turno nefasto per la Premier League: in 6 fanno 2 punti. Il Tottenham ne ha presi 5, il Chelsea ne ha presi 5, il City ne ha presi 3, il Liverpool ha perso con il Galatasaray. Salvi solo il Newcastle (che però ha giocato bene contro il Barcellona) e l'Arsenal salvato x.com