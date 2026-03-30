Tonali-Juve si complica tutto | inserimento di un top club

Le ultime notizie sul trasferimento di Sandro Tonali indicano che la trattativa si è complicata a causa dell'inserimento di un club di alto livello. La Juventus non ha ancora raggiunto un accordo definitivo e le mosse di altre squadre coinvolgono il futuro del centrocampista. Le negoziazioni continuano senza che siano stati rilasciati dettagli ufficiali su eventuali sviluppi o intese raggiunte.

Aggiornamenti importanti sul futuro di Sandro Tonali: le ultime di certo non fanno sorridere la Juventus. Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Il centrocampista di Lodi classe 2000 ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 nella sfida playoff per il Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it E adesso arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’ex Milan. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Bayern Monaco avrebbe infatti intenzione di fare follie per il suo cartellino in estate e anche l’allenatore Vincent Kompany avrebbe già dato l’ok a un investimento importante da parte del club bavarese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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