Tonali-Juve si complica tutto | inserimento di un top club

Da calciomercato.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sul trasferimento di Sandro Tonali indicano che la trattativa si è complicata a causa dell'inserimento di un club di alto livello. La Juventus non ha ancora raggiunto un accordo definitivo e le mosse di altre squadre coinvolgono il futuro del centrocampista. Le negoziazioni continuano senza che siano stati rilasciati dettagli ufficiali su eventuali sviluppi o intese raggiunte.

Aggiornamenti importanti sul futuro di Sandro Tonali: le ultime di certo non fanno sorridere la Juventus.  Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Il centrocampista di Lodi classe 2000 ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 nella sfida playoff per il Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it E adesso arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’ex Milan. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Bayern Monaco avrebbe infatti intenzione di fare follie per il suo cartellino in estate e anche l’allenatore Vincent Kompany avrebbe già dato l’ok a un investimento importante da parte del club bavarese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

tonali juve si complica tutto inserimento di un top club
© Calciomercato.it - Tonali-Juve, si complica tutto: inserimento di un top club

Articoli correlati

En-Nesyri Juve si complica improvvisamente: inserimento del Siviglia! Ora il giocatore prende tempoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Ederson Juve, si complica la pista per il centrocampista: su di lui si è inserito con forza un altro club. Le ultime sul brasilianoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Tonali alla Juve a gennaio Tutti i dettagli!

Video Tonali alla Juve a gennaio? Tutti i dettagli!

Aggiornamenti e notizie su Tonali Juve si complica tutto...

Temi più discussi: Il Milan si inserisce nella corsa a Bernardo Silva: gli ostacoli per arrivare al fuoriclasse portoghese; Inter Miami, leggenda eterna: una tribuna del nuovo stadio sarà dedicata a Lionel Messi; Tonali al Napoli: la rivelazione spiazza la Juve; Cento milioni per Tonali | la Juventus resta a guardare.

tonali juve tonali juve si complicaTonali al Napoli: la rivelazione spiazza la JuveTonali, decisivo in Nazionale, continua ad essere un uomo mercato: la rivelazione sul Napoli lascia di stucco la Juve È forse l’uomo simbolo di questa Italia, sicuramente il calciatore decisivo nella ... juventusnews24.com

tonali juve tonali juve si complicaCalciomercato Juventus, si complica la pista Tonali per l’estate? La situazioneCapitolo calciomercato Juventus. Sandro Tonali è l'uomo del momento e, purtroppo per i tifosi bianconeri, i segnali che arrivano dall'Inghilterra non sono ... news-sports.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.