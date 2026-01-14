La Juventus continua a seguire Ederson dell’Atalanta, ma la trattativa si complica a causa dell’interesse di un altro club. Restano aggiornamenti sulla possibilità di portare il centrocampista brasiliano in bianconero, mentre la situazione si fa più articolata. Ecco le ultime novità sulla situazione di Ederson, un nome che rimane tra i più discussi in casa Juve.

Ederson Juve, i bianconeri restano sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta. Sul giocatore c’è anche il forte interesse del Galatasaray.. Il panorama del calciomercato internazionale si sta infiammando attorno ai gioielli dell’Atalanta, con intrecci che coinvolgono le principali potenze europee e ambiziosi club della Super Lig turca. Al centro di queste manovre emerge con forza il nome di Ederson, il centrocampista brasiliano che sta incantando l’Europa per dinamismo e qualità tecnica. Il club bergamasco è ormai una bottega carissima, capace di valorizzare i propri asset fino a cifre vertiginose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ederson Juve, si complica la pista per il centrocampista: su di lui si è inserito con forza un altro club. Le ultime sul brasiliano

Calciomercato Juventus: i bianconeri monitorano Ederson dell'Atalanta per gennaio - La Juventus, in vista del mercato di gennaio, sta valutando seriamente un innesto a centrocampo, soprattutto considerando la coperta corta nel ruolo: con Koopmeiners spesso arretrato in difesa, ... it.blastingnews.com

Ederson, pensierino Juve? L’agente accende il mercato: “Presto via dall’Atalanta” - Il calciomercato è pronto a riaprire i battenti per la finestra invernale e sono già tanti i club in movimento per rinforzare la rosa nella seconda parte di stagione. tuttosport.com

Ederson, l'agente: "Via dall'Atalanta per 30-40 milioni". La Juventus ci pensa, occhio al Barcellona - André Cury, agente di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, intervistato da Cadena SER parla del futuro del centrocampista brasiliano, classe 1999 e in scadenza con il club orobico nel giugno del ... calciomercato.com

Frattesi al Galatasaray in stand-by: i turchi hanno perplessità tattiche, preferiscono altri profili (Ederson e Koopmeiners). Ci sono sondaggi dalla Premier e la Juve non è da tagliare fuori. - Orazio Accomando facebook