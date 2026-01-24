En-Nesyri Juve si complica improvvisamente | inserimento del Siviglia! Ora il giocatore prende tempo

La trattativa per En-Nesyri tra Juventus e Siviglia si è complicata, con il club spagnolo che ha inserito una nuova opzione. Il giocatore, ora, sta valutando con attenzione la proposta, prendendosi del tempo per decidere il suo futuro. La situazione rimane in evoluzione, mentre tutte le parti coinvolte monitorano gli sviluppi di questa possibile operazione.

e valuta attentamente la proposta spagnola. Il futuro di Youssef En-Nesyri si è trasformato in un giallo di mercato proprio sul traguardo. Nonostante la Juventus e il Fenerbahçe abbiano blindato un’intesa totale per il trasferimento, manca ancora l’ultimo “sì” dell’attaccante marocchino, che si trova ora di fronte a un bivio professionale ed emotivo. Lo riporta Sky Sport. Il richiamo del Siviglia. A complicare i piani dei bianconeri è stato l’ inserimento prepotente del Siviglia. Il club andaluso sta esercitando un forte pressing sul giocatore, facendo leva sul profondo legame affettivo che lo unisce alla città dove ha vissuto stagioni trionfali, culminate con la conquista di due Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all'attaccante.

En-Nesyri alla Juve: perché la trattativa non si è ancora chiusa.

