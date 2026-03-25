Casemiro lascia il Manchester United | nel mirino di un club italiano

A fine stagione, il centrocampista brasiliano, nato nel 1992, lascerà il Manchester United, squadra della Premier League. Il club inglese ha comunicato che il calciatore verrà svincolato a parametro zero. Attualmente, non sono stati annunciati dettagli su eventuali offerte o destinazioni future. La scelta di lasciare il club è confermata e il trasferimento avverrà senza costi di acquisto.

Casemiro, centrocampista della Premier League, a fine stagione lascerà il campionato inglese. Il calciatore, classe 1992, verrà liberato dal Manchester United a parametro 0. Secondo quanto riportato da “Globe Esporte”, il giocatore brasiliano è caduto nel mirino di molti club, anche extraeuropei; come l’Arabia o MLS. Per ora, tutto è ancora da decidere. Casemiro sceglierà la sua destinazione finale insieme alla sua famiglia, tenendo conto delle loro priorità. Tra le varie squadre interessate, spiccano anche alcune italiane. Tra queste, c’è l’Inter. Il club non avrebbe perso tempo; anzi, si sarebbe già fatto avanti per il centrocampista. Un colpo del genere, dopo quello di Luka Modric al Milan, costituirebbe una svolta cruciale per il team nerazzurro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampistaBologna, Di Vaio spiega: «Mercato di gennaio? Dovevamo per forza prendere un difensore, ecco com’è nato lo scamio tra Fabbian e Sohm» Manchester... Casemiro lascerà il Manchester United in estateIl Manchester United ha confermato che il centrocampista Casemiro lascerà il club alla scadenza del suo contratto, al termine della stagione in corso. Altri aggiornamenti su Manchester United Temi più discussi: Casemiro sul mercato, addio allo United nonostante le prestazioni pazzesche. Ma lo stipendio...; Tudor si salva in extremis: il Tottenham pareggia ad Anfield contro il Liverpool; I giocatori del Man Utd volevano che Casemiro restasse, dice Yoro; Casemiro still expected to leave Manchester United despite impressive form. In Brasile: Casemiro a giugno addio a zero allo United. Tante offerte, c’è anche l’Inter!Casemiro è uno dei tanti nomi importanti che a giugno saranno liberi di firmare a parametro zero per un'altra squadra ... fcinter1908.it Il Napoli torna su Sancho? Romano: Lascia Manchester a zero: lo scenarioJadon Sancho al Napoli: Manna fa la spesa nel Manchester United? La domanda sorge spontanea, leggendo le indiscrezioni in arrivo in queste ore e che accostano l'esterno offensivo agli azzurri, indic ... msn.com Come sottolineato da Opta, Scott #McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League McFratm in Italia è una furia x.com Romano: "Sancho si libera a zero, il Manchester United è chiaro. La verità su Juventus, Roma e Napoli" - facebook.com facebook