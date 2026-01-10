Mazraoui alla Juventus? Il terzino del Manchester United nel mirino bianconero Cosa sta succedendo in chiave mercato

La Juventus valuta l’acquisto di Noussair Mazraoui, attualmente al Manchester United, che cerca maggiori opportunità di gioco in vista delle prossime competizioni mondiali. Secondo fonti di mercato, il club bianconero potrebbe intervenire nel post-Coppa d’Africa, considerando l’interesse per il terzino marocchino. La trattativa è ancora in fase iniziale, mentre la dirigenza Juventus analizza le opzioni possibili per rafforzare la fascia difensiva.

Mazraoui alla Juventus? Il terzino vuole lasciare Manchester per giocare di più in ottica Mondiale e Ottolini valuta l’assalto post Coppa d’Africa. La caccia al nuovo padrone della fascia destra della Juventus ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore, con il nome balzato in cima alla lista dei desideri che è quello di Noussair Mazraoui, esperto laterale del Manchester United e della nazionale marocchina, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha “drizzato le antenne” di fronte alla situazione sempre più precaria dell’ex Ajax a Old Trafford: relegato ai margini del progetto tecnico dall’ex allenatore Ruben Amorim, Mazraoui ha messo insieme in questa stagione la miseria di 9 presenze e 443 minuti totali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

