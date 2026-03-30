Tonali alla Juve si complica l’affare? Questa big non è intenzionata a badare a spese per l’italiano Gli aggiornamenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la trattativa per il trasferimento del centrocampista alla Juventus si sta complicando. La società bianconera non sembra disposta a risparmiare sui costi dell’operazione, mentre le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo ufficiale. La situazione rimane in bilico e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’affare.

Tonali alla Juve, l’arrivo del centrocampista in bianconero si fa sempre più complicato. Il Bayern Monaco è pronto ad accelerare per l’italiano. Il mercato internazionale si accende attorno a uno dei profili più pregiati del calcio italiano, scatenando un vero e proprio duello tra i colossi del continente. Il nome di Sandro Tonali, è tornato a gravitare con forza nell’orbita dei grandi club, complicando sensibilmente i piani di chi sognava un suo ritorno in Serie A. In particolare, l’ipotesi di vedere Tonali alla Juve sembra farsi sempre più in salita a causa della prepotente irruzione di nuove pretendenti. Nonostante Tonali rappresenti da tempo il “sogno” proibito della dirigenza torinese per ricostruire un centrocampo di caratura mondiale, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania cambiano totalmente lo scenario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali alla Juve, si complica l’affare? Questa big non è intenzionata a badare a spese per l’italiano. Gli aggiornamenti Articoli correlati Tonali alla Juve, la pista si complica: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto questa cifra per accontentare il Newcastledi Redazione JuventusNews24Tonali alla Juve sempre più difficile: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre per acquistare... Rudiger alla Juve, l’affare si farà? Spunta la verità sulla possibile trattativa per il tedesco. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Rudiger alla Juve, Moretto raffredda la possibilità dell’arrivo del tedesco in bianconero. GONZALO, RODRIGUEZ, TONALI: LA VERITÀ JUVE. CANCELO SI PROPONE, LA PORTA GENOA… Tutto quello che riguarda Tonali alla Juve si complica l'affare... Temi più discussi: Tonali, spunta un gentleman's agreement: senza Europa può lasciare il Newcastle; Juventus in agguato su Tonali: può lasciare il Newcastle per un 'gentlemen's agreement', i dettagli; Milan e Juventus, Tonali si allontana: in arrivo l'offerta monstre del Manchester United; Attorno a Sandro Tonali si è scatenato un derby di mercato in Premier, ma sullo sfondo si preparano Napoli e Arsenal. Tonali-Juve, si complica tutto: inserimento di un top clubAggiornamenti importanti sul futuro di Sandro Tonali: le ultime di certo non fanno sorridere la Juventus. Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Il centrocampista di Lodi classe ... calciomercato.it Cento milioni per Tonali: la Juventus resta a guardareSandro Tonali continua ad essere uno degli uomini mercato più chiacchierati: la Juventus però resta alla finestra Non ci sarà domani contro il Sunderland, ma Sandro Tonali proverà a dare il suo contri ... juventusnews24.com Daniele Longo lancia una clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Tonali al Milan: scopri nel primo commento le parole dell'esperto di calciomercato - facebook.com facebook #Calciomercato, @86_longo: “La speranza di Tonali è quella di tornare al #Milan entro 3/4 anni” #ACMilan #SempreMilan x.com