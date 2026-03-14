Il trasferimento di Tonali alla Juventus si fa sempre più complicato, poiché il Manchester United ha annunciato di essere disposto a offrire una cifra considerevole per acquistare il centrocampista. La trattativa tra le parti coinvolte si intensifica, mentre il Newcastle rimane un’altra delle squadre interessate. La situazione rimane in evoluzione e i dettagli delle offerte non sono ancora stati ufficializzati.

Tonali alla Juve sempre più difficile: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre per acquistare il centrocampista. La Juve vede complicarsi la strada che porta a Sandro Tonali. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e rilanciate dal Sun, il Manchester United sarebbe balzato in pole position per l’acquisto del calciatore, diventando il rivale principale del club bianconero. MERCATO JUVE LIVE Le “Magpies” valutano il cartellino del mediano non meno di 90 milioni di euro, una cifra che i vertici di Old Trafford sembrerebbero disposti a sborsare per rinforzare il proprio reparto mediano. La Juve difficilmente potrà pareggiare un’offerta di tale portata durante la prossima sessione estiva di mercato, scontrandosi con le enormi potenzialità economiche della Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali alla Juve, la pista si complica: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto questa cifra per accontentare il Newcastle

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