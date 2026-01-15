Renato Zero in concerto a Bari | c' è la quarta data
Renato Zero torna a esibirsi dal vivo con la nuova tournée “L’ORAZERO IN TOUR”. Dopo il debutto a Roma, il cantante sarà a Bari per la quarta data, portando sul palco il suo stile unico e la sua musica. La tournée, prodotta da Tattica, si svolge nei principali palasport italiani, offrendo ai fan un’occasione speciale di ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Tra poco più di una settimana prenderà il via da Roma “L’ORAZERO IN TOUR”, e Renato Zero tornerà ad abbracciare il suo pubblico dal vivo con la nuova, attesissima tournée prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi dei principali palasport. 🔗 Leggi su Baritoday.it
