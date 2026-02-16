tommaso paradiso si sposa rivelata la data delle nozze

Tommaso Paradiso sta per sposarsi! Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore convolerà a nozze con la sua compagna. Tommaso Paradiso si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026. Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore si metterà alla prova con questa esperienza e tra una settimana salirà sul palco del Teatro Ariston. Nel corso della kermesse musicale, l’artista presenterà il brano I Romantici, che promette di emozionare tutto il pubblico. Nel mentre il cantante ha anche già annunciato l’arrivo del suo nuovo progetto discografico, Casa Paradiso Sanremo Edition, una riedizione del suo ultimo album di inediti, che conterrà anche il brano in gara al Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, secondo le recenti indiscrezioni di Gabriele Parpiglia.

Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo Maria Bruni.

