Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti | quando acquistare i biglietti per i concerti

Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour, intitolato La notte di certe notti 2026. Il cantante inizierà il suo percorso dall’Arena di Verona e toccherà 14 città italiane. I fan possono già prepararsi ad acquistare i biglietti, che saranno disponibili a breve. La notizia ha subito fatto felici gli appassionati, pronti a riscoprire dal vivo le sue canzoni più famose.

Luciano Ligabue ha annunciato il tour La notte di certe notti, 14 concerti in altrettante città italiane, partendo dall'Arena di Verona: ecco come e quando acquistare i biglietti.

