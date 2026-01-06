tomb raider amazon ha svelato il cast della serie tv con protagonista sophie turner

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente il cast della serie TV live-action di Tomb Raider, con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. La produzione mira a portare sullo schermo le avventure dell’iconica protagonista, offrendo ai fan un’interpretazione fedele e coinvolgente. Questa novità rappresenta un passo importante per il franchise, che si arricchisce di un nuovo capitolo televisivo.

Amazon MGM Studios ha svelato nuovi dettagli sulla serie TV live-action di Tomb Raider, confermando il cast che affiancherà Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. Dopo mesi di attesa, la produzione ha finalmente chiarito quali volti daranno vita all’universo della celebre archeologa, combinando personaggi storici del franchise videoludico con figure completamente inedite pensate per la narrazione televisiva. L’annuncio segna un passo importante verso l’avvio della produzione e definisce le basi creative della serie. Tra i personaggi canonici tratti direttamente dai videogiochi spiccano Martin Bobb-Semple nel ruolo di Zip, geniale tecnico informatico e amico di lunga data di Lara, Jason Isaacs nei panni di Atlas DeMornay, lo zio della protagonista, e Bill Paterson come Winston, lo storico maggiordomo della famiglia Croft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

