Tocca il cordolo con la moto poi il volo sull' asfalto | Alessandro è morto a 19 anni

Domenica pomeriggio a Leno si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 19 anni. Secondo quanto ricostruito, il motociclista ha toccato il cordolo con la moto prima di cadere sull'asfalto. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

È Alessandro Cagnoni, 19 anni, la vittima del tragico incidente stradale di domenica pomeriggio a Leno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto Kawasaki mentre percorreva Via Leonardo da Vinci, in un tratto di strada in aperta campagna ma poco lontano dalla frazione di Porzano, all'altezza della cascina Bellomi. Avrebbe fatto tutto da solo, finendo per schiantarsi rovinosamente sull'asfalto dopo che la ruota anteriore della due ruote avrebbe toccato il cordolo del marciapiede che separa la strada principale dalla pista ciclabile. Il povero Alessandro ha concluso il suo volo contro la recinzione in legno che costeggia la ciclopedonale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tocca il cordolo con la moto, poi il volo sull'asfalto: Alessandro è morto a 19 anni Articoli correlati Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,... Leggi anche: Perde il controllo della bici, poi il 'volo' spaventoso sull'asfalto: donna in ospedale