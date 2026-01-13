Perde il controllo della bici poi il ' volo' spaventoso sull' asfalto | donna in ospedale

Nel primo pomeriggio di lunedì a Ciliverghe di Mazzano, una donna di 47 anni ha perso il controllo della bicicletta, cadendo sull’asfalto. L’incidente si è verificato in via Lodovico Venturoli e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. La donna è stata portata in ospedale per le valutazioni mediche, mentre le cause della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento.

Una sbandata improvvisa e poi l’impatto con l’asfalto. È quanto è successo nel primo pomeriggio di lunedì a Ciliverghe di Mazzano, in via Lodovico Venturoli, dove una donna di 47 anni è rimasta coinvolta in un incidente in bicicletta. La strada, residenziale e poco trafficata, si trova alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Perde il controllo della bici e vola sull'asfalto: grave un 38enne Leggi anche: Perde il controllo della moto in tangenziale, biker 'vola' sull'asfalto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perde il controllo della bici e cade a terra: 67enne gravemente ferito a Sedrina - Un uomo di 67 anni stava percorrendo in discesa la strada che dalla frazione Stabello porta all’incrocio con la direttrice principale della Val Brembana, nella mattinata di domenica 10 agosto ... bergamonews.it Torna dal lavoro in bici, perde il controllo a pochi passi da casa e vola giù per 5 metri in un giardino: morto 27enne, lascia due figli - Il ragazzo stava affrontando una discesa ripida all'incrocio tra via Prignano di Sotto e via Carlo Alberto della Chiesa. corriereadriatico.it Perde il controllo della bici, cade e il manubrio gli perfora lo stomaco: bambino di 8 anni in terapia intensiva - Un bambino di 8 anni, residente a Mazzarino (Caltanissetta), è in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dopo un incidente in bicicletta ... blitzquotidiano.it #Benevento - Telese Terme, perde il controllo dell’auto e aggredisce gli agenti: denunciato un 19enne #Cronaca #TeleseTerme #ForzeDellOrdine #Sicurezza #Movida #NanoTV - facebook.com facebook Perde il controllo del pick-up e finisce giù nella scarpata per 50 metri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.