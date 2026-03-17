Mirko Grasso, insegnante di italiano e latino in un liceo di San Ginesio, ha pubblicato da poco il suo nuovo libro intitolato

Mirko Grasso, storico e saggista, insegnante di italiano e latino al liceo di San Ginesio e maceratese d’azione, autore due anni fa di una premiata monografia su Giacomo Matteotti, è presente da alcuni giorni sugli scaffali delle librerie con "L’Italia che conosco. Raccontare il Paese, il ceto medio e la sua crisi", un saggio scritto insieme al presidente del Censis Giuseppe De Rita, pubblicato dall’editore Carocci. Un libro che, come indica il sottotitolo, racconta la società italiana degli ultimi cinquant’anni in cui il "ceto medio" è stato indiscusso protagonista. In un centinaio di pagine vengono esaminate le dinamiche che hanno portato all’ascesa del ceto medio, poi alla sua affermazione e alla crisi di questi anni, analizzandone le cause e cercando di individuare i possibili rimedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’italia che conosco". De Rita e Grasso esplorano la crisi del ceto medio

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