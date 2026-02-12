Il Comune di Bologna utilizzerà parte dei 40 milioni di euro recuperati dai fondi per lo stadio Dall’Ara per sostenere i cittadini di medio reddito. La somma sarà inserita nel prossimo bilancio comunale e servirà a dare una mano alle famiglie che più di tutte stanno affrontando difficoltà economiche. La scelta si inserisce in un’operazione mirata a supportare il ceto medio, senza però entrare nel dettaglio di come verranno distribuiti i fondi.

Parte dei 40 milioni di euro che abbiamo ripreso dai fondi stanziati per lo stadio Dall’Ara, verranno usati nel prossimo bilancio del Comune nell’ambito dell’operazione destinata a sostenere i ceti medi. Quindi, dal restlying dello stadio ad altri capitoli sociali, utili alla città. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore, dopo il confronto a distanza nei giorni scorsi con l’ad rossoblù Fenucci e in seguito all’annuncio di Palazzo d’Accursio che dichiara "improcedibile" la misura relativa allo stadio: l’amministrazione, insomma, ha di fatto abbandonato l’idea. In parole povere: una prima fetta del ’tesoretto’ da 40 milioni verrà dirottata nella manovra per il ceto medio, ’Bologna ti sostiene’, annunciata la scorsa estate da Lepore: l’obiettivo è mettere fondi a disposizione della cittadinanza e delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tesoretto dello stadio: "Una parte dei 40 milioni per aiutare il ceto medio"

Approfondimenti su Stadio DallAra

Nel 2026, il quadro fiscale in Italia subirà importanti modifiche con interventi mirati al ceto medio e alla rottamazione delle cartelle.

Il ministro Tajani annuncia gli obiettivi della manovra economica, con un focus sul sostegno al ceto medio e alle imprese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stadio DallAra

Nuovo stadio Lazio, cifre e dettagli sulle cifre che la società capitolina dovrà sborsare per costruirsi la nuova casa: le ultimeNuovo stadio Lazio, cifre e dettagli sulle cifre che la società capitolina dovrà sborsare per costruirsi la nuova casa: le ultime La SS Lazio scopre le carte sul nuovo stadio Lazio. Con il deposito uf ... lazionews24.com

Stadio come il palasport: offerta solo dal Venezia Calcio per la gestione del maxi-impianto da 18.500 postiMESTRE - Nemmeno un po' di suspense. Anche per il futuro stadio del Bosco dello Sport - fermo restando che si dovrà attendere l'aggiudicazione definitiva - i giochi sono quasi già fatti. Alle 12 di ... ilgazzettino.it

#Milan, c'è un tesoretto da 108 milioni: la situazione di prestiti e riscatti che può far svoltare Allegri x.com

Milan: tesoretto dalle cessioni. Ecco quanto può entrare dai riscatti - facebook.com facebook