Crisi Aza Corp e lavoratori in cassa integrazione Pd | Azienda patrimonio di competenze

Il Partito Democratico di Fiorenzuola manifesta preoccupazione per la situazione della Aza Corp, azienda storica del territorio che attualmente coinvolge oltre ottanta lavoratori in cassa integrazione. La crisi dell'impresa evidenzia l’importanza di tutelare il patrimonio di competenze e professionalità presenti sul territorio, auspicando interventi che possano favorire la ripresa e la stabilità occupazionale.

Il Partito Democratico di Fiorenzuola esprime profonda preoccupazione per la delicata fase che sta attraversando la Aza Corp, realtà storica del nostro territorio che nel sito locale occupa più di ottanta persone. A seguito della recente istanza di concordato preventivo e dell'attivazione della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Cassa integrazione straordinaria e risanamento Aza Corp: l'incontro al MinisteroSi è svolto presso il Ministero del Lavoro un incontro per affrontare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi di Aza Corp.

Lavoratori in cassa integrazione, cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZALunedì 12 gennaio, davanti allo stabilimento AZA di Noventa Padovana, si è svolta un’assemblea dei lavoratori rimasti in forza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aza Corp in crisi, 80 dipendenti di Fiorenzuola in cassa integrazione; Rischio chiusura, presidio della Fiom ai cancelli dell'AZA Corp; Noventa, ecco perché si mobilitano i lavoratori della Aza Corp; Aza Corp, 44 lavoratori in cassa integrazione: scattati gli ammortizzatori sociali per le maestranze dello stabilimento in via Colombo.

Aza Corp in crisi, Fiom Cgil: «Servono garanzie su salari, occupazione e futuro»Il sindacato: «È inaccettabile che, a fronte di un marchio storico e di un’azienda che ha costruito il proprio valore sul lavoro delle maestranze, siano proprio queste ultime a pagare il prezzo più al ... ilpiacenza.it

Rischio chiusura, presidio della Fiom ai cancelli dell'AZA CorpI dipendenti sono passati complessivamente dai 200 di aprile dello scorso anno ai 172 a settembre, fino agli attuali 129 per i 2 stabilimenti e ridotti a 19 operai e 25 impiegati nel solo sito di Nove ... padovaoggi.it

La protesta dei 44 dipendenti di Aza Corp, azienda di Noventa Padovana specializzata nella produzione di facciate in vetro, nata dalla fusione della padovana Aghito e dell'azienda Zambonini di Piacenza, ma purtroppo ormai in crisi da nove mesi con dirette c - facebook.com facebook

La crisi Usa-Ue affonda le Borse europee liguria.bizjournal.it/2026/01/20/la-… x.com