Tiro a volo Mondiale Fossa Universale a Melbourne | Italia due ori e tre argenti Coppiello e Cito protagonisti

Il Mondiale di tiro a volo a Melbourne è stato segnato dai successi dell’Italia, che ha conquistato due ori e tre argenti, attribuendo la vittoria alle prestazioni di Coppiello e Cito. La competizione si è svolta al Melbourne Gun Club, dove i tiratori italiani hanno dimostrato grande abilità e concentrazione. La vittoria di Coppiello tra i Veterani e il titolo di squadra per Cito e compagni hanno catturato l’attenzione degli appassionati. La competizione si è conclusa con emozioni intense.

Al Melbourne Gun Club il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale si chiude con una spedizione azzurra da incorniciare: oro individuale per Coppiello tra i Veterani e titolo iridato per la squadra maschile Cito-Narducci-Triscari. Revello sfiora il titolo femminile, Ravera argento tra i Master. Il CT Polsinelli: “Ognuno ha dato il massimo.” Melbourne ha ospitato il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale e l’Italia ne esce con un bottino di cinque medaglie: due ori e tre argenti. Una spedizione di altissimo livello per gli azzurri del CT Sandro Polsinelli, capaci di imporsi nelle gare a squadre maschili e in ambito individuale con risultati di assoluto pregio. 🔗 Leggi su Sportface.it

