Tiro a volo nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet

Nel fine settimana si svolgeranno le finali nazionali di tiro a volo, con le competizioni di Fossa Olimpica e Skeet. Le gare si terranno in diverse città italiane, tra cui Vetralla, Caserta, Pescara e Brindisi, con l’obiettivo di assegnare i titoli della stagione invernale. Le competizioni coinvolgeranno atleti provenienti da varie società del paese.

Finali nazionali tra Vetralla, Caserta, Pescara e Brindisi per l’assegnazione dei titoli della stagione fredda. Intanto gli azzurri dello Skeet impegnati a Tangeri in Coppa del Mondo ISSF. Il calendario federale del tiro a volo si avvicina alla conclusione della stagione invernale con un fine settimana ricco di appuntamenti. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo saranno infatti assegnati i titoli dei Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet, mentre a Tangeri (Marocco) gli azzurri dello Skeet saranno impegnati nelle fasi finali della prima tappa di Coppa del Mondo ISSF. La chiusura dei campionati invernali rappresenta un passaggio importante della stagione sportiva, che per settimane ha coinvolto tiratori e società sui campi di tutta Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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