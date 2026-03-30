Il consiglio di amministrazione del gruppo di telecomunicazioni ha deciso di inviare una comunicazione di disdetta a Inwit, società di infrastrutture wireless italiane. La mossa riguarda il Master Service Agreement (Msa) tra le due aziende, con Tim che intende interrompere il rapporto contrattuale. La decisione è stata presa recentemente, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi o le possibili conseguenze.

(Infrastrutture wireless italiane). Il consiglio di amministrazione del gruppo di telecomunicazioni ha infatti deliberato l’invio a Inwit della disdetta dal Master service agreement (Msa). L’accordo avrà efficacia – ha spiegato Tim – fino alla scadenza contrattuale ad agosto 2030. Una settimana intensa quella di Tim che soltanto pochi giorni si è trovata coinvolta nell’Opas lanciata da Poste italiane. Ma per Inwit (che offre servizi legati alle torri di telecomunicazioni) – che fornisce così “una completa informazione al mercato ” – l’invio della disdetta da parte di Tim si pone in frontale contrapposizione con il testo e la ratio del Msa; e quindi l’accordo resta valido. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tim prova a mollare Inwit

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