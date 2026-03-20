tim fastweb alleate per la spallata a inwit

Tim e Fastweb hanno annunciato un'alleanza per realizzare insieme circa 6.000 torri per il 5G. L'accordo, non vincolante, mira a collaborare nello sviluppo di infrastrutture di rete. La partnership coinvolge le due aziende che intendono unire le risorse per accelerare la crescita delle reti di nuova generazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli operativi o sui tempi di realizzazione.

Un'alleanza per costruire insieme 6mila torri per il 5G. Questo prevede l'accordo non vincolante annunciato ieri da Tim e Fastweb+Vodafone, che troverà applicazione attraverso la costituzione di una nuova società - partecipata al 50% - tra i due gruppi delle telecomunicazioni i quali attraverso questa mossa mirano a velocizzare la diffusione su scala nazionale della connessione mobile ad alta velocità, andando al contempo a ridurre i costi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e a creare maggiore competizione sul mercato. In un secondo momento, i due gruppi potrebbero aprire il capitale a nuovi investitori e con la prospettiva di offrire le proprie torri anche ad altri operatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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