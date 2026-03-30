Anche Tim dice addio a Inwit Ma l’operatore reagisce | inefficace

Anche Tim ha deciso di abbandonare Inwit, seguendo l’esempio di Fastweb e Vodafone. La scelta è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione dell’operatore, che ha comunicato la fine della collaborazione. La decisione riguarda la gestione delle torri di telefonia, che fino a ora erano condivise con altri operatori. Inwit ha risposto alla mossa di Tim definendola inefficace.

Dopo Fastweb+Vodafone, ora è Tim a dire addio alle torri di Inwit. Il consiglio d’amministrazione del gruppo guidato da Pietro Labriola (in foto) ha deliberato l’invio a Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) della disdetta del master service agreement in essere, con efficacia alla scadenza contrattuale di agosto 2030, a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022. Mossa che il principale operatore italiano di infrastrutture per telecomunicazioni definisce "inefficace e unicamente strumentale a esercitare una indebita pressione su Inwit, volta alla rinegoziazione dei termini economici dell’Msa". Per Tim la decisione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche Tim dice addio a Inwit. Ma l’operatore reagisce: inefficace Articoli correlati Tim dice addio a Inwit ma la Tower Company si oppone: “Disdetta contratto è strumentale”La battaglia delle torri tra Inwit e i suoi principali utenti, fa registrare una nuova tappa. Leggi anche: Dopo Fastweb + Vodafone, anche Tim va allo scontro e prepara il divorzio dalle torri di Inwit Altri aggiornamenti su Anche Tim dice addio a Inwit Ma... Discussioni sull' argomento La battaglia delle torri, anche Tim dice addio a Inwit; Anche Tim dice addio a Inwit. Ma l’operatore reagisce: inefficace; Tutto quello che ti sei perso la settimana al 26 marzo: dall'OPAS su TIM, novità Apple, Android e IA; Monica Bellucci e Tim Burton addio. Tim dice addio alle azioni di risparmioTim propone ai soci di convertire le azioni di risparmio in ordinarie e di ridurre il capitale sociale a 6 miliardi di euro. L’assemblea degli azionisti è stata convocata per il prossimo 28 gennaio. L ... ilgiornale.it Per ogni acquisto effettuato presso il TIM San Marino Store, ricevi una ricarica del 3,5% direttamente sulla tua SMAC Card! Facciamo un esempio: se acquistassi il nuovo Apple iPhone 17 da 256GB in rata unica, pagando in Store in contanti o con POS (anche - facebook.com facebook Le Bianconere sono cariche per Genoa @juventusfc, lo siete anche voi e . Lo sport unisce e non divide. #UnaConnessioneAllungaLaVita #SerieAWomen x.com