Tim disdetta contratto con Inwit La replica | Nessun fondamento

Tim ha comunicato la volontà di recedere dal contratto di servizio con Inwit, aggiungendo così un altro caso di disdetta dopo quelli di Fastweb e Vodafone nella stessa settimana. La controparte ha risposto dichiarando che la decisione non ha basi legali. La vicenda riguarda il rapporto tra l’operatore e il fornitore di infrastrutture di rete.

Dopo Fastweb + Vodafone la settimana scorsa, ora anche TIM dà disdetta al Master Service Agreement (MSA) con Inwit. In una nota diffusa domenica, il Cda di TIM ha deliberato di dare disdetta al contratto di lungo periodo che regola i rapporti tra le part i per l’utilizzo dell’infrastruttura (le torri di trasmissione di Inwit), “con efficacia alla scadenza contrattuale di agosto 2030, a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022?. Non è mancata la replica di Inwit, che ribadisce che il MSA con TIM è valido fino al 2038 e la disdetta è “priva di fondamento giuridico”. La data ritenuta valida da TIM per la scadenza del... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tim disdetta contratto con Inwit. La replica: “Nessun fondamento” Articoli correlati Tim dice addio a Inwit ma la Tower Company si oppone: “Disdetta contratto è strumentale”La battaglia delle torri tra Inwit e i suoi principali utenti, fa registrare una nuova tappa. Leggi anche: Tim-Fastweb alleate per la spallata a Inwit Tutto quello che riguarda Tim disdetta Temi più discussi: Tim dà disdetta al contratto con Inwit; La battaglia delle torri, anche Tim dice addio a Inwit; Tim rompe con Inwit: disdetto il contratto sulle torri. È scontro sull’infrastruttura 5G italiana; Tim disdice l’Msa con Inwit. La tower company: Contratto valido fino al 2038. TIM disdice l’accordo con INWIT: scontro legale sulla durata del contratto e sul ruolo dell’AssembleaIl colosso delle tlc rompe il Master Service Agreement. La TowerCo si oppone: serve il voto dei soci. Analisi della guerra delle torri. it.benzinga.com Telecom Italia TIM, disdetta del Master Service Agreement con InwitTelecom Italia TIM ha aggiunto che avvierà le trattative per concordare con INWIT un piano di migrazione pluriennal ... soldionline.it INWIT risponde a TIM sulla disdetta MSA: “atto inefficace” - facebook.com facebook INWIT risponde a TIM sulla disdetta MSA: “atto inefficace” x.com