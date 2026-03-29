Tim dice addio a Inwit ma la Tower Company si oppone | Disdetta contratto è strumentale

Il gruppo telefonico annuncia l’interruzione del contratto con Inwit, la società di torri di proprietà. La Tower Company reagisce, affermando che la disdetta è strumentale e che non rispetta le modalità previste. La decisione del gruppo si inserisce in un processo di riorganizzazione aziendale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La disputa tra le parti coinvolge aspetti contrattuali e di gestione delle infrastrutture.

La battaglia delle torri tra Inwit e i suoi principali utenti, fa registrare una nuova tappa. Dopo Fastweb+Vodafone, oraancheTimvuole il divorzio dalle torri di Infrastrutture Wireless Italiane. Il consiglio d’amministrazione del gruppo guidato da Pietro Labriola ha infatti deliberato oggi l’invio alla Tower Company delladisdetta del master service agreement (Msa, cioè i contratti quadro aziendali) in essere, con efficacia alla scadenza contrattuale di agosto 2030, a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022. Mossa che tuttavia Inwit definisce “inefficace e unicamente strumentalea esercitare una indebita pressione su Inwit, volta alla rinegoziazione dei termini economici dell’Msa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tim dice addio a Inwit ma la Tower Company si oppone: “Disdetta contratto è strumentale” Articoli correlati Leggi anche: Tim-Fastweb alleate per la spallata a Inwit Tim contro Inwit: la rottura delle torri e il rischio legaleLa Telecom Italia ha avviato le procedure per recedere dal contratto di servizio con Inwit, la società che gestisce le torri mobili del paese. Tutti gli aggiornamenti su Tower Company Tim, ok dei soci: addio alle azioni di risparmioDopo 10 anni Tim dice addio alle azioni risparmio. I soci hanno approvato (con il 99,87% di voti favorevoli e... Dopo 10 anni Tim dice addio alle azioni risparmio. I soci hanno approvato (con il 99,87 ... quotidiano.net Tim dice addio alle azioni risparmio, i soci approvano la conversioneTim dice addio alle risparmio. I soci di Tim hanno approvato (con il 99,87% di voti favorevoli e solo lo 0,13% di astenuti) l'operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ... ansa.it