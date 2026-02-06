Futuro nazionale la lite sul marchio già registrato nel 2011

Roberto Vannacci ha appena lanciato il suo nuovo partito, ma già spunta una polemica sul marchio. Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante, sostiene di aver registrato il nome “Futuro nazionale” nel 2011, nel database del Ministero delle Imprese. La questione ora si fa più complicata, con il rischio di una battaglia legale per rivendicare i diritti sul brand.

Roberto Vannacci ha lanciato il suo partito da pochi giorni ed è già polemica sul marchio. Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante, ex consigliere regionale M5s morto nel 2020, ha infatti reclamato la paternità del brand " Futuro nazionale ", sostenendo che l'aveva già depositato e registrato suo marito nel 2011 all'Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese. Dopo la sua morte, ha spiegato in un'intervista al Fatto Quotidiano, il marchio è entrato nella successione ereditaria andando a finire nelle mani sue e dei figli. Che non intendono cederlo a Vannacci. «La nostra famiglia arriva da sinistra, poi ci siamo avvicinati al mondo dei Cinque Stelle.

Approfondimenti su Futuro Nazionale

La battaglia sul marchio di Futuro Nazionale si riaccende.

Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito.

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato; Lite tra sovranisti, l’accusa: Il generale Vannacci ha copiato il nostro simbolo; Perché la tentata irruzione di CasaPound alla Camera è un problema di Salvini (ma pure degli alleati); E' lite sul nuovo simbolo lanciato dal generale Vannacci, Giubilei: Logo simile al nostro, si genera confusione.

Vannacci, lite sul simbolo di Futuro Nazionale: «Era di mio marito, non glielo cediamo». E due deputati della Lega vanno con l'ex generale«Non mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito». A dirlo è Marina ... msn.com

Il manifesto di Futuro Nazionale: 'I come identità, V come virtù. La mia destra non è moderata'La «carta» dei valori pubblicata su Instagram dal generale dopo il divorzio dalla Lega: «Qui è nato l'impero romano, qui il cristianesimo ha il suo centro» ... msn.com

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci, è destra vitale facebook