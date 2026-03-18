universi differenti

Alcune domande sembrano accompagnarci per tutta la vita, come quella sulle origini, sull’identità e sul futuro. Nonostante non ci siano risposte certe, si può comunque seguire un percorso di ricerca e riflessione. Questa ricerca si svolge tra le diverse prospettive e i mondi che incontriamo lungo il cammino. È un viaggio che ci porta a confrontarci con le nostre convinzioni e con ciò che ci circonda.

Ci sono domande che non ci lasciano mai. Da dove veniamo, chi siamo, dove stiamo andando. Forse non esiste una risposta definitiva, ma esiste un cammino. Ci insegnano a trattenere. Fin da piccoli impariamo che perdere qualcuno è un fallimento, che se una persona se ne va vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, che non siamo stati abbastanza: abbastanza attenti, abbastanza presenti, abbastanza amorevoli. E così iniziamo ad aggiustarci, a limarci, a diventare più facili da tenere, più silenziosi, più comodi. Ma a forza di trattenere gli altri, perdiamo in parte noi stessi. La vita non è una stanza chiusa dove chi entra deve restare per sempre. 🔗 Leggi su Lortica.it

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