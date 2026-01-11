Jakobsen e la voglia di riscatto | Reduce da due stagioni da dimenticare

Fabio Jakobsen, ciclista olandese, affronta una nuova stagione determinato a superare le difficoltà delle ultime due annate. Dopo periodi complicati, il suo obiettivo è ritrovare continuità e prestazioni positive, mantenendo alta la motivazione. Questa volontà di riscatto rappresenta un passo importante per il suo percorso sportivo, in un contesto di competizione sempre più sfidante e competitivo.

Roma, 11 gennaio 2026 - Quando nel ciclismo attuale si pensa a un corridore bersagliato dalla mala sorte, uno dei primi nomi a venire in mente è quello di Fabio Jakobsen, reduce da due stagioni complicatissime ma con tanta voglia di riscattarsi. Nonostante tutto. Le dichiarazioni di Jakobsen. L'olandese era presente come molti suoi compagni di squadra al media day del Team Picnic PostNL organizzato nel ritiro di Calpe, in Spagna, e l'occasione è stata buona per parlare del recente passato e per farlo senza mezzi termini. "Senza trovare scuse, gli ultimi due anni in questa squadra sono stati, per dirlo in modo brutto, pessimi (usa un'espressione molto più colorita, ndr): nessun risultato, una sola vittoria.

Jakobsen, Vos, Štybar, Jungels e prima ancora Aru... Sono tanti i corridori che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con questo problema e che spesso sono stati costretti al ritiro: "Ora però è più facile capire che c'è qualcosa che non va". - facebook.com facebook

