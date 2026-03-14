De Luca uomo partita due gol e un assist Il cigno si è sbloccato | Ho lavorato tanto

Manuel De Luca si è messo in mostra con una prestazione decisiva, segnando due gol e fornendo un assist. L’attaccante ha finalmente trovato la sua forma migliore dopo un periodo senza grandi exploit. Quando si avvicina lo scontro con lo Spezia, De Luca si presenta con maggiore fiducia, ricordando la doppietta dello scorso giugno che contribuì alla vittoria della Cremonese nella finale playoff.

Quando arriva lo Spezia per Manuel De Luca si accende la luce. L’attaccante canarino aveva firmato la sua ultima doppietta lo scorso 1° giugno nel 3-2 del ’Picco’ che aveva mandato in A la Cremonese nella finale playoff. E ieri sera si è ripetuto, con 2 reti e anche un assist. "Sono molto contento – spiega – ce lo meritiamo, ho lavorato tanto per vivere delle emozioni così, sono sempre rimasto lucido e concentrato, sapevo che bastava la palla giusta, sono felice per i ragazzi, ora ci aspettano 8 finali per consolidare il miglior posto possibile nei playoff. Sta arrivando la condizione migliore dopo 6 mesi in cui mi sono allenato da solo, non essere accettati a Cremona è stata dura, ma mi sono rialzato alla grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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