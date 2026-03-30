Bentornato Thuram gol e assist con la Francia | Sono contento | bella sensazione

Marcus Thuram è tornato in campo con la maglia della nazionale dopo una pausa e ha segnato un gol e fornito un assist nella partita vinta dalla Francia contro la Colombia con il punteggio di 3-1. Dopo l'incontro, il giocatore ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e per il proprio contributo personale. La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, che ha ottenuto tre punti importanti nel torneo.

Marcus Thuram si è sbloccato. Dopo la convincente vittoria della Francia per 3-1 contro la Colombia, il centravanti è apparso visibilmente soddisfatto della prestazione collettiva e del proprio contributo individuale. Il figlio d’arte ha messo la firma sul match con 1 gol e 1 assist decisivi, tornando ad assaporare quella sensazione di gioia che tanto gli è mancata. Ai microfoni di TF1, Thuram ha sottolineato la difficoltà della sfida, lodando la resilienza dei Bleus di fronte alla fisicità dei sudamericani: “ Abbiamo giocato contro un avversario molto aggressivo, ma siamo riusciti a fare bene e a segnare tre gol “. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo è stata la chiave per scardinare la difesa avversaria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Thuram ritrova il gol con la Francia e manda un segnale a Chivu: l’attaccante non segnava dal mese di febbraiodi Redazione Inter News 24Thuram mette la sua firma nella sfida tra Colombia e Francia e ritrova un gol che mancava dal mese di febbraio La sosta per...

Ultimissime Juve LIVE: Yildiz da 10 gol e 10 assist in stagione, novità sull’infortunio di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.