L’attaccante francese segna di nuovo durante la partita contro la Colombia, il suo primo gol dal mese di febbraio. La rete rappresenta un ritorno in goal dopo diversi mesi di assenza. La partita si svolge con entrambe le squadre in campo, e Thuram contribuisce con questa marcatura alla prestazione della nazionale francese.

Inter News 24 Thuram mette la sua firma nella sfida tra Colombia e Francia e ritrova un gol che mancava dal mese di febbraio. La sosta per le nazionali regala finalmente una gioia a Marcus Thuram, che ritrova la via della rete con la maglia della Francia. Nell’amichevole vinta dai transalpini contro la Colombia, l’attaccante nerazzurro ha firmato il gol del raddoppio in una sfida poi terminata sul punteggio di 3-0 grazie alla doppietta del giovane Doué. Per l’attaccante si tratta di una marcatura dal peso specifico notevole, utile soprattutto per il morale. Prima della sfida odierna, infatti, il ruolino di marcia di Thuram con i “Bleus” recitava appena 2 reti in 32 presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram ritrova il gol con la Francia e manda un segnale a Chivu: l’attaccante non segnava dal mese di febbraio

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