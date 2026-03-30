Thuram Inter lo strano caso | in forma con la Francia e in difficoltà in nerazzurro

L'attaccante ha mostrato prestazioni positive con la nazionale francese, mentre ha incontrato diverse difficoltà durante le partite con l'Inter. La differenza tra le due situazioni si riflette nei risultati e nelle valutazioni tecniche. In campo internazionale, ha segnato alcuni gol e dato assist, mentre in campionato fatica a trovare continuità e a incidere nel gioco della squadra.

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