Al Palapartenope K-POP music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP

Al Palapartenope di Napoli si prepara un evento speciale. Dopo aver riscosso grande successo in Sicilia, con più di 10.000 biglietti venduti, il tour di “DEMON HUNTERS and SODA POP” arriva ora in altre città italiane. Lo show tribute al film d’animazione, candidato agli Oscar e vincitore dei Golden Globe, promette di portare sul palco il meglio del K-POP in un concerto coinvolgente e ricco di energia.

Dopo il successo delle date in Sicilia con oltre 10.000 biglietti venduti, prosegue il tour in tutta Italia di “DEMON HUNTERS and SODA POP”, l’entusiasmante show tribute del film d’animazione candidato agli Oscar e vincitore dei Golden Globe nella categoria miglior film d’animazione. Lo spettacolo fonde musica dal vivo, narrazione e visual ad alto impatto, trascinando gli spettatori in un viaggio emozionante tra battaglie epiche contro forze oscure e l’energia esplosiva del K-pop. Protagonisti sul palco i cantanti dal vivo, guidati da un brillante trio femminile, affiancati dalla straordinaria band dei Soda Pop, che ricrea l’universo sonoro tipico del K-pop.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il 22 luglio, sul palco di Este Music Festival, si esibiranno DEMON HUNTERS e SODA POP con K-POP Music is coming soon.

Dal mese di Giugno il Teatro Palapartenope, offrirà un’esperienza unica che unirà musica, teatro e natura, riportando lo spettacolo alle sue origini greche e romane…Palapartenope sotto le stelle, la stessa capienza e le stesse caratteristiche tecniche, in un’at - facebook.com facebook