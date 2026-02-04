Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, anche se questa volta non si presenta in pubblico. È apparso in un video insieme a Gabriele Vagnato, con cui ha lavorato a ‘Viva Radio2’, ma in modo ambiguo: Corona non si mostra, solo una tv nella bara. Corona ha detto di aver bisogno di un giorno per riflettere, lasciando tutti con più domande che risposte. La scena ha sorpreso chi lo segue e alimenta i rumors sul suo stato e le sue intenzioni.

Non solo Fiorello, anche il suo pupillo Gabriele Vagnato (hanno lavorato assieme a ‘Viva Radio2’) ha preso le sembianze di Fabrizio Corona. L’attore e conduttore ha pubblicato sul suo canale YouTube una parodia dell’ex re dei paparazzi, al centro delle note vicende e accuse del presunto sistema Signorini con un contenzioso aperto anche con Mediaset. Vagnato mostra anche un messaggio criptico mandato da Corona stesso che recita “ho bisogno di un giorno per riflettere”. Si suppone riflettesse se dare o meno il consenso per una telefonata che si evince ad inizio video in cui Vagnato nei panni di Corona chiama “l’originale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di un giorno per riflettere”: Fabrizio Corona riappare (ma non appare) per cantarle con Gabriele Vagnato con una tv nella bara – IL VIDEO

Approfondimenti su Corona Fabrizio

Fabrizio Corona: io sono notizia | Teaser Ufficiale | Netflix Italia

Ultime notizie su Corona Fabrizio

