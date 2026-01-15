Citofonare Rai 2 sarà Paola Barale ad affiancare Paola Perego

Da marzo, Citofonare Rai 2 torna con due appuntamenti settimanali. Paola Perego sarà affiancata da Paola Barale, consolidando la coppia di conduttrici. La presenza di entrambe mira a mantenere l’approccio sobrio e aggiornato dello show, offrendo agli spettatori un programma equilibrato e di qualità. L’arrivo di Paola Barale rappresenta un’ulteriore conferma dell’attenzione della rete verso un’offerta televisiva semplice e rispettosa delle aspettative del pubblico.

