Tfr e Tfs 2026 l'INPS cambia i tempi di pagamento per chi va in pensione o si dimette dal lavoro | le novità

L'Inps ha modificato i tempi di pagamento per il Trattamento di fine servizio (Tfs) e il Trattamento di fine rapporto (Tfr). Per chi si pensiona in modo naturale, i pagamenti saranno più rapidi rispetto al passato. Tuttavia, per chi si dimette o ha contratti a termine, le scadenze resteranno più lunghe rispetto alle nuove date stabilite.

L'Inps aggiorna i termini di erogazione del TFS e del TFR, riducendo i tempi per chi va in pensione 'naturale' ma mantenendo scadenze più lunghe per dimissioni e contratti a termine. Le modalità di pagamento variano in base all'importo e prevedono regole speciali per APE sociale e pensioni anticipate. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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