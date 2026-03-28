TFS e TFR dipendenti pubblici tempi più brevi dal 2027 Cosa cambia anche per la scuola | le novità nella circolare INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, che aggiorna le modalità e i tempi di pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici. La circolare fornisce dettagli sui nuovi termini di pagamento e sulle modalità di rateizzazione, tenendo conto delle recenti modifiche normative che entreranno in vigore a partire dal 2027, includendo anche specifiche per il settore scuola.

Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’INPS fornisce un quadro aggiornato sui termini di pagamento e sulle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici, alla luce delle recenti novità normative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tfr e Tfs, quando arrivano davvero i soldi (e in quante rate): tempi più brevi dal 2027 ma non per tuttiQuando si lascia un impiego - nella pubblica amministrazione sia nel privato - una delle domande più frequenti è sempre la stessa: quando arriva la... Riforma del Tfs per i dipendenti pubblici, novità sul pagamento dal 2027Una vastissima platea di dipendenti pubblici attende la liquidazione anche due o tre anni, dopo la pensione. Una selezione di notizie su TFS e TFR dipendenti pubblici tempi più... Temi più discussi: Tempi certi per applicare le sentenze della Corte costituzionale; Avviso relativo al settore specialistico Nautico e Sommozzatore -; Consulta: Amoroso, su Tfr statali possibile modello Robin Hood tax; Il Tfs dei dipendenti pubblici ostaggio del silenzio della politica. TFS/TFR dipendenti pubblici: riduzione dei termini di pagamentoLa circolare INPS n. 30 del 2026 fornisce un quadro sistematico dei termini di liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e ... ipsoa.it TFR e fondo pensione, cosa cambia dal 2026: adesione automatica, tempi e nuove regoleSul TFR e sui fondi pensione il 2026 segna un passaggio importante, ma non nel modo in cui spesso viene raccontato. Non c’è un trasferimento automatico generalizzato per tutti i lavoratori. La novità ... alphabetcity.it ...MA SE TI SVEGLI E ANCORA PAURA RIDAMMI LA MANO COSA SE SONO CADUTO SE SONO - facebook.com facebook E3 Saxo Classic 2026, cosa è successo nell’ultimo chilometro “Situazione strana… Abbiamo scommesso e abbiamo perso” x.com