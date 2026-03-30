Nella partita di domenica, la squadra di Verona ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A2, battendo la Sella Cento con il punteggio di 84-83 al Pala Agsm Aim. Con questa vittoria, la squadra si mantiene a quattro punti dalla capolista Pesaro, che si trova in piena corsa per i playoff.

Sono stati i liberi di Monaldi arrivati nel finale a sancire la vittoria della Scaligera al Pala Agsm Aim nella serata di domenica, che tiene la Scaligera in piena corsa play off Domenica è arrivata la quinta vittoria di fila in Serie A2 per la Tezenis Verona, che al Pala Agsm Aim ha battuto la Sella Cento 84-83, rimanendo così a quattro punti dalla capolista Pesaro, in piena corsa per i play off. I gialloblù hanno condotto per larghi tratti e nel secondo tempo hanno toccato anche la doppia cifra di vantaggio, ma nel finale Cento è tornata a contatto, venendo infine respinta dai decisivi tiri liberi di Monaldi. Il miglior realizzatore è sttao McGee con 19 punti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Tezenis ingrana la quinta e batte Cento. E adesso la sfida con la capolista Pesaro

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