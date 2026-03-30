Tezenis ingrana la quinta e batte Cento E adesso la sfida con la capolista Pesaro
Nella partita di domenica, la squadra di Verona ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A2, battendo la Sella Cento con il punteggio di 84-83 al Pala Agsm Aim. Con questa vittoria, la squadra si mantiene a quattro punti dalla capolista Pesaro, che si trova in piena corsa per i playoff.
Sono stati i liberi di Monaldi arrivati nel finale a sancire la vittoria della Scaligera al Pala Agsm Aim nella serata di domenica, che tiene la Scaligera in piena corsa play off Domenica è arrivata la quinta vittoria di fila in Serie A2 per la Tezenis Verona, che al Pala Agsm Aim ha battuto la Sella Cento 84-83, rimanendo così a quattro punti dalla capolista Pesaro, in piena corsa per i play off. I gialloblù hanno condotto per larghi tratti e nel secondo tempo hanno toccato anche la doppia cifra di vantaggio, ma nel finale Cento è tornata a contatto, venendo infine respinta dai decisivi tiri liberi di Monaldi. Il miglior realizzatore è sttao McGee con 19 punti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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