spal con il pietracuta ingrana la quinta

La Spal si prepara a sfidare il Pietracuta allo stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna. La partita, in programma oggi alle 15, vede la squadra di casa puntare alla quinta vittoria consecutiva. La formazione bianca-azzurra si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro gli avversari. La partita si svolge nel contesto del campionato regionale.

La Spal parte per Santarcangelo di Romagna con un obiettivo chiarissimo nella propria testa: battere il Pietracuta (fischio d’inizio oggi alle 15 allo stadio Mazzola) centrando la quinta vittoria consecutiva. A prescindere da quello che accadrà a Budrio, dove il Mezzolara se la vedrà col Solarolo. Mancano sei giornate alla fine del campionato e la squadra di Parlato ha ridotto a quattro i punti da recuperare nei confronti della capolista. Un margine ancora significativo, ma se si considera che negli ultimi 180 minuti Dall’Ara e compagni hanno rosicchiato la bellezza di sei punti alla squadra di Zecchi è evidente che il finale di questo campionato sia quantomeno in bilico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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